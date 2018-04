Rhenense politie maakt werk van belediging nationale driekleur

Nicky Romero aangedaan door overlijden Avicii

21 april VEENENDAAL - De Veenendaalse top-dj Nicky Romero is aangedaan door het nieuws dat collega Tim Bergling, alias Avicii op 28-jarige leeftijd is overleden. Hij reageerde in verschillende media en sprak uitgebreid over zijn eigen contact en samenwerking met de wereldberoemde Zweedse artiest.