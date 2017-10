Rijnbrug bij Rhenen op slot, veer vaart tot later

Smullen! Met deze meesterwerkjes won Hans uit Ede 'Heel Holland Bakt'

11:14 EDE - Hans Spitsbaard (22) uit Ede is de winnaar van het vijfde seizoen van Heel Holland Bakt. Nu staat de student voor de keuze: door met zijn studie Technische Bedrijfskunde of op naar een leven als patissier? Zeker is: zijn baksels blonken uit in technisch vernuft. Een overzicht.