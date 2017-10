Rijstroken A12 bij Ede weer open na ongeval

10.000 euro voor spierziekte tijdens nachtelijke zwempartij

29 oktober WAGENINGEN - Je kan een uurtje langer in bed blijven tijdens de overgang van de zomer- naar de wintertijd, of je springt het zwembad in en trekt wat baantjes voor een goed doel. Dat laatste deden de deelnemers aan de Wintertijd Challenge, die onder meer in Wageningen werd gehouden.