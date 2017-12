Rob de Nijs 75: 'Denk maar niet dat je van me af bent'

Aan verjaardagscadeaus doet Rob de Nijs allang niet meer. Toch weet de zanger dat hij er sowieso eentje zal krijgen als hij op Tweede Kerstdag 75 wordt. Het is een tekening van Julius, zijn jongste zoon van vijf. ,,En dat is het mooiste cadeau dat je kunt krijgen'', glundert hij.



Een gesprek met Rob de Nijs gaat al jaren over muziek, over de geneugten van het leven, over vaderschap en over liefde, maar sinds enkele jaren ontkomt hij niet aan een extra thema: ouder worden. ,,Oh zeker, het maakt rustiger, ik moet er niet aan denken dezelfde drang en driften te hebben als toen ik jong en onbehouwen was. Aan de andere kant: 75 is het nieuwe 55. Toen ik aan het begin van mijn carrière stond, vond ik mijn vader met 36 jaar een oude man. Dacht ik: nou tegen die tijd dat ik die leeftijd heb, is het voor mij afgelopen. De tijd heeft anders geleerd. Ik ben er nog, voor mijn gevoel is mijn pensioen nog ver weg. Ik hoop de mensen nog lang te raken met mijn muziek.”



Zijn vader en moeder, kort na elkaar gestorven in 2001 en 2002, werden respectievelijk 86 en 84. ,,Respectabele leeftijden, maar het had beter gekund. Tegenwoordig is het bijna jong'', zegt de zanger die nog niet van ophouden weet. Meer dan 55 jaar staat De Nijs op de planken, maar een jongensachtige koorts bekroop hem onlangs bij het verschijnen van zijn album. ,,Die spanning blijft. Wat gaat het worden? Hoe ziet de hoes eruit? Met de teksten erbij. Hoe gaan de mensen reageren? Je voelt de sparkle”, glimlacht hij. Het album gaat over verlies en verlangen, maar heet Niet voor het laatst. ,,Een beetje mysterieus en grappig. Zo van ‘jullie zijn nog niet van me af’. En dat hoeft ook niet, want overal waar ik kom, zit het nog vol.”