Rob de Nijs enkele dagen voor afscheidsconcert geëerd met Cultuurprijs Gemeente Ede

Rob de Nijs, die al vele jaren in Bennekom woont en daarvoor in Wekerom, ontving de Cultuurprijs vrijdag uit handen van wethouder Karin Bijl (cultuur).

Afscheidsconcert

De Nijs bereidt zich momenteel voor op zijn afscheidsconcert, dat komende woensdag (22 juni) wordt gehouden in de Ziggo Dome. De show, die gepland stond voor 10 april in de Ziggo Dome, werd destijds uitgesteld omdat de zanger in het ziekenhuis lag met corona en daarvan moest herstellen.

Het concert in Amsterdam is de laatste show van De Nijs. De 79-jarige zanger heeft de ziekte van Parkinson en heeft daarom besloten te stoppen met optreden.

Rolmodel

Tijdens een middagprogramma vol culturele optredens sprak wethouder Bijl vol lof over Rob de Nijs. ,,Als één van de grondleggers van de Nederlandstalige muziek is hij van groot belang geweest voor de muziek in Nederland. Rob de Nijs is een rolmodel voor velen. Het is een voorrecht voor onze gemeente om deze bijzondere inwoner binnen onze grenzen te hebben wonen.”

De gemeente reikt eens per drie jaar de Cultuurprijs Ede uit aan mensen of instellingen die zich op een bijzondere manier inzetten op cultureel gebied. De prijs zou eerder uitgereikt worden in 2021 maar dat is toen vanwege corona een jaar uitgesteld.