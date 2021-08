Rode tropische verrassing in de Blauwe Kamer

Indisch monument: ‘Plek voor bezinning en ontmoeting’

11 augustus EDE - Zondag is het precies 76 jaar geleden dat Japan de capitulatie tekende. Daarmee kwam een einde aan de Tweede Wereldoorlog in het Verre Oosten en de Japanse bezetting van Nederlands-Indië. ,,Dat was voor ons aanleiding om in Ede een plek te creëren voor bezinning en ontmoeting. Een monument waar iedereen bij de bevrijding van Indië stil kan staan en alle gevallenen tijdens de Japanse bezetting kan herdenken”, zegt Rijk Ploeg.