Roeier Ruben Knab streeft met Holland Acht naar perfectie op de Spelen

Meerdere gewonden bij incident in woning aan Morel in Wageningen

21:29 WAGENINGEN - Bij een incident in een woning aan het Morel in Wageningen zijn deze woensdagavond in elk geval enkele gewonden gevallen. Wat er precies is voorgevallen is nog onduidelijk. Drie ambulances, politie en traumaheli zijn uitgerukt naar Wageningen voor de calamiteit.