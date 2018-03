Rogier Pelgrim zingt Nederlandstalig tegen zwerfafval

Het is het eerste Nederlandstalige liedje van de artiest, die bekend werd door de Grote Prijs van Nederland en de televisiecompetitie 'de beste singer-songwriter van Nederland'. Pelgrim had in eerste instantie twijfels of hij een liedje zou kunnen maken over zwerfafval. Maar hij deed het toch. Het liedje kwam tot stand in samenwerking met Wageningen Schoon, de gemeente Ede en de gemeente Wageningen.