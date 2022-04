Rondleiders gezocht voor oude ENKA in Ede

Dit jaar is het honderd jaar geleden dat in Ede de kunstzijdefabriek ENKA werd geopend. Om de geschiedenis te laten herleven, worden oud-medewerkers gezocht om rondleidingen te geven.

De fabriek was tot 2002 actief en had lange tijd veel invloed op de economische en sociale ontwikkelingen in Ede. Sinds 2003 is het terrein herontwikkeld tot een gebied voor wonen, leven en werken.

Diverse partijen, waaronder Cultura Erfgoed en Historisch Museum Ede, hebben de handen ineengeslagen om publieksactiviteiten te organiseren. Een daarvan is het verzorgen van een maandelijkse rondleiding over het ENKA-terrein, ooit de Schraaljammerheide genoemd.



Er valt volgens de organisaties genoeg te vertellen over het ‘zaagdak’ van de Westhal, de architectuur van het Kantinegebouw en de hoogste schoorsteen van Nederland.

Oud-medewerkers die rondleidingen willen geven krijgen een korte workshop ‘Rondleider ENKA-terrein’ in samenwerking met cultuurhistorisch ontwikkelaar BOEi. Verwacht wordt van de deelnemers interesse in en enthousiasme over de historie van de ENKA-fabriek.

Wie Interesse heeft kan zich melden: ederonde@cultura-ede.nl.

Volledig scherm De schoorsteen van de voormalige Enka-fabriek. © BOEi