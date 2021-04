Ronkende Hercules C130 dropt rode baretten boven Ginkelse Heide tijdens oefening Orange Bull

Daarbij worden de Hercules C130 transportvliegtuigen ingezet voor vervoer van manschappen en cargo. De forse vliegtuigen kunnen hele jeeps en tonnen aan spullen vervoeren en met precisie droppen. En natuurlijk parachutisten - in dit geval de manschappen met de rode baretten - droppen. De luchtmobiele brigade oefent tot 23 april alle facetten van de airborne. Daarbij worden ook verschillende keren droppings boven de Ginkelse Heide uitgevoerd op geheime tijdstippen overdag en 's avonds laat.



Marjoor Bjorn Coppers: ,,Het idee bij een airborne-operatie is vaak dat je parachutisten dropt, en dat dat ‘de operatie’ is. Dat snap ik omdat dat element heel zichtbaar is, maar de daadwerkelijke operatie is veelzijdiger, vergt precieze afstemming van middelen in tijd en ruimte en is daarmee ontzettend lastig. Om dat te beheersen en steeds beter te worden, is oefenen van belang.”