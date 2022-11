Rood-groen vlagvertoon in Bennekom voor Marokkaans voetbalelftal? Nee, het zijn de kerstkleuren voor Dickens Fair

Nog één poging klassente­kort Veenendaal-Oost op te lossen: nieuw gesprek wethouder met schoolbe­stu­ren

Veenendaal gaat nog één poging doen om het probleem van de overvolle schoolklassen in Veenendaal-Oost op te lossen. Uiterlijk 1 februari moet duidelijk zijn of er een nieuw schoolgebouw bijkomt in de wijk of dat één van de drie scholen vertrekt uit de wijk.

24 november