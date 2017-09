Routes weer aangepast: elke dag 72 vliegtuigen over Ede

Dat staat in een brief die ze vorige week dinsdag aan de Tweede Kamer heeft geschreven, twee dagen voor het eerste deel van het debat in de Kamer over de vliegroutes.



De gemeente Ede is overdonderd door deze koerswijziging, zegt een woordvoerder. ,,Iemand –ik zeg niet wie, maar het was niet de werkgroep Red de Veluwe – heeft ons gemeld om die brief nog eens goed te lezen. En op pagina 2, alinea 3, zin 5 heeft de staatssecretaris geschreven dat de inkomende routes nu ook over ons heen komen.’’



Hij voegt eraan toe dat het bijbehorende kaartje nog steeds de twee gescheiden routes toont.