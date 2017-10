Sameena doet het: run van 103 kilometer tegen mensenhandel voltooid

Zorg zit nieuwe directeur ziekenhuis Ede in het bloed

16:05 EDE - Haar nieuwe werkplek is bekend terrein voor Mirjam van 't Veld. ,,Ik voel me thuis in de gangen van een ziekenhuis. Dat voelt vertrouwd en dat gevoel raak ik nooit meer kwijt’’, zegt de kersverse voorzitter van de raad van bestuur van Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede. ,,En ik vind het dan ook heerlijk om nu in dit ziekenhuis te mogen werken.’’