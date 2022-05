Samen herdenken in Rhenen en Wageningen: ‘Het stukje verbondenheid, dat is het allerbelangrijkste’

Het herdenken begon woensdagmiddag al. In de gehele Gelderse Vallei tuurden vliegtuigspotters naar de hemel om een glimp op te vangen van de Avro Lancaster, een Britse bommenwerper uit de Tweede Wereldoorlog. Het vliegtuig maakte een herdenkingsvlucht over Nederland en passeerde daarbij ook de Grebbeberg bij Rhenen.

Nationale Militaire Dodenherdenking

Op diezelfde Grebbeberg vond vanaf 19.00 uur een indrukwekkende herdenkingsceremonie plaats. Bij Militair Ereveld Grebbeberg kwamen zeker duizend mensen samen voor de Nationale Militaire Dodenherdenking. Onder hen prinses Margriet en haar man Pieter van Vollenhoven, maar ook burgemeester Hans van der Pas en majoor Marco Kroon, drager van de Militaire Willems-Orde.

Gezamenlijk hoorden zij de klanken van The Last Post uit de trompet van een militair muzikant schallen, waarna om klokslag 20.00 uur twee minuten stilte volgden. Kort daarna klonk het Wilhelmus en werden er kransen gelegd bij het monument van het ereveld.

De herdenking werd afgesloten met een defilé langs de graven van de gesneuvelde militairen. Prinses Margriet ging voorop.

Saamhorigheid

Een van de bezoekers van de herdenkingsdienst op de Grebbeberg was de 84-jarige Albert van der Doelen uit Berlicum. Zijn vader kwam in 1940 om het leven tijdens de Slag om de Grebbeberg. ,,Ik ben hier in de eerste plaats om betrokkenheid te tonen aan mijn vader”, vertelt hij. ,,Maar ik ben er ook omdat herdenken een opdracht is: men moet in de toekomst ook blijven nadenken over het herdenken.”

Quote Men heeft kunnen ervaren hoe het is om niet met elkaar te zijn. Dan merk je toch dat die saamhorig­heid op 4 mei erg belangrijk is

Van der Doelen vindt het heel bijzonder dat het na de coronaperiode weer mogelijk is om gezamenlijk te herdenken. ,,Men heeft kunnen ervaren hoe het is om niet met elkaar te zijn. Dan merk je toch dat die saamhorigheid op 4 mei erg belangrijk is.”

De 18-jarige Dirk Jan Hovestad sluit zich bij hem aan. ,,Het stukje verbondenheid, dat is toch het allerbelangrijkste. Herdenken is iets dat iedereen verbindt. Iedereen wil in vrijheid leven. Die mannen op dit veld hebben hun leven gegeven voor onze vrijheid. We zien dagelijks de beelden uit Oekraïne. Dan besef je hoe belangrijk vrijheid is.”

Wageningen voor Oekraïne

Ook in Wageningen werd uitgebreid stilgestaan bij de dodenherdenking. En ook daar was de oorlog in Oekraïne een belangrijk thema. In de Stad der Bevrijding vond een benefiet-herdenkingsconcert plaats voor de slachtoffers in het door de oorlog geteisterde land. Actrice Victoria Koblenko presenteerde het concert, waar onder meer Jim Bakkum optrad.

De dag werd afgesloten met ontsteken van het Bevrijdingsvuur op het 5 Mei Plein, precies om middernacht. Burgemeester Floor Vermeulen gaf daarmee het startschot voor Bevrijdingsdag.

