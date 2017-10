Sander en Karlijn trouwen onverwacht in het ziekenhuis

Verdachte gewelddadige dood prostituee Arnhem langer in de cel

15:19 ARNHEM - De 28-jarige Edenaar die is opgepakt in verband met de moord of doodslag op de prostituee Bianca in Arnhem blijf in elk geval nog veertien dagen in de cel zitten. De rechter-commissaris heeft vrijdagmiddag besloten dat de man langer moet worden vastgehouden. Hij is in voorlopige hechtenis genomen.