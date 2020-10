Schapen slaan in totale paniek op de vlucht door loslopende herdershond op Ginkelse Heide bij Ede

Einde verhaal dreigt voor omstreden kunstwerk in Veenen­daals centrum

20 oktober VEENENDAAL Het doek lijkt te vallen voor de 'fontein’ van Veenendaal. Opknap van het beschadigde en al jaren verkommerende kunstwerk naast het theater is te duur. Dat is het advies van het merendeel van de gemeenteraad over ‘de schandvlek van Veenendaal'.