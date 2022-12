Scheiding van computersystemen Veenendaal en Rhenen loopt vertraging op

Druk op noodopvang is immens: ene gemeente heeft er honderden, sommige gemeenten doen niets

De druk op de asielopvang in onze regio is immens, ondanks het in razend tempo openen van nieuwe locaties. De opvang van Oekraïners en die van asielzoekers uit andere landen concurreren met elkaar. Veel crisislocaties die er maar korte tijd zouden zijn, blijven noodgedwongen al veel langer open.

3 december