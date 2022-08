Scherpenzelers zien met angst en beven een grote doos in het landschap verschijnen

met video Waarom padel razend populair is in de regio: ‘Als de bal dan alle kanten opvliegt, heb je weer de slappe lach’

De racketsport padel is bezig met een spectaculaire opmars in Arnhem en omgeving. ,,Padel spelen is verslavend”, zegt Ruben Budding uit Renkum. ,,Het is geen hype meer. Padel is een blijvertje. En het eind van de groei is nog lang niet in zicht”, stelt Wim Hendriks van tennisvereniging De Helster in Elst. Wat maakt padel zo populair?

14 augustus