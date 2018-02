Schijn van belangenverstrengeling rond Lelystad Airport

De deskundige die voor het ministerie de fouten in het milieurapport over Lelystad Airport moet herstellen, is getrouwd met de directeur van de onafhankelijke commissie die het gerepareerde rapport moet beoordelen. Dat blijkt uit onderzoek van de Stentor. Door die schijn van belangenverstrengeling is de deskundige teruggetreden.

De onafhankelijke commissie heeft de cruciale taak om de aangepaste milieueffectrapportage over Lelystad Airport te toetsen. Regeringspartijen laten de opening van het vakantievliegveld grotendeels afhangen van het oordeel van deze onafhankelijke commissie.

Mer-expert Stefan Morel van Consens Advies uit Amsterdam is begin januari door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ingehuurd om fouten in de mer van Lelystad Airport te herstellen. Die reparatie is nodig nadat actiegroep HoogOverijssel in oktober fouten blootlegde.

mer-reparatie

Morel was bij meerdere bijeenkomsten over de mer-reparatie aanwezig. Hij schreef een plan van aanpak en presenteerde deze tijdens een vergadering op 26 januari op het ministerie aan ambtenaren en leden van de bewonersdelegatie. Uit onderzoek van de Stentor blijkt dat Morel is gehuwd en samenwoont met directeur Veronica ten Holder van de commissie-mer. Ook was Morel in het verleden zélf vijf jaar directeur van deze commissie, die geacht wordt milieueffectrapportages onafhankelijk te toetsen.

Eind januari heeft Morel zich uit het project teruggetrokken. ,,Er kwamen vragen van bewoners over mijn onafhankelijkheid”, zegt Morel. ,,Ik ben toen uit eigen beweging uit dit project gestapt. Om iedere schijn te vermijden dat ik het advies van de commissie-mer kan beïnvloeden.”

Grote twijfels

Binnen de bewonersdelegatie, die op verzoek van minister Cora van Nieuwenhuizen controleert of de mer correct wordt hersteld, bestaan grote twijfels over de onafhankelijkheid van zowel Morel als de mer-commissie.

Volgens Sjoerd Harkema van de commissie-mer is er geen sprake van belangenverstrengeling. ,,Onze directeur is vanwege haar persoonlijke relatie met Morel op geen enkele manier betrokken bij de inhoudelijke totstandkoming van het advies over luchthaven Lelystad.”