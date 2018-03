Schoolboekenhandel IddinkGroup groeit uit zijn jasje in Ede

Ook in deze tak groeit het bedrijf, in 1922 opgericht door Johan Iddink als Edesche Kantoorboekhandel, nog steeds. ,,We zien weliswaar dat er per leerling minder schoolboeken nodig zijn, maar we trekken steeds meer leerlingen. Dus er is groei.’’



Daarnaast breidt Iddink uit in het buitenland. ,,We voorzien ook veel kinderen in Vlaanderen van schoolboeken. De logistiek daarvan gebeurt vanuit Ede. ,,We hebben hier ook een Belgische helpdesk. Daarnaast hebben we in Vlaanderen ook Belgische medewerkers die de contacten met de scholen daar onderhouden.’’