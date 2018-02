Schuifelen langs dode lichamen in zalencentrum Enka in Ede

Thirza Bouman (37) is samen met haar man in de laatste zaal aangekomen. ,,Ik vind het indrukwekkend. Vooral de gedachte dat dit echte mensen zijn.” Bouman begrijpt wel dat er mensen zijn die zeggen ‘zo ga je niet met de doden om’, maar staat er zelf dubbel in. ,,Aan de andere kant trekken we op deze manier ook lering uit het menselijk lijf. En ik vind dat het op een respectvolle wijze is gedaan.”



Real Human Bodies stelt niet alleen hele lichamen ten toon. Ook hersenen, een spijsverteringskanaal, een zenuwstelsel en longen zijn te zien. In een tweede zaal staat naast een zachtroze long een zwart exemplaar. ,,Dit brengt je wel van het roken af”, zegt Kool. ,,Even een foto maken voor mijn vriendin die rookt.’’ Kool bezocht eerder de expositie Body Worlds in Amsterdam. ,,Ik vind deze expositie wel iets minder. Daar was meer te zien.”