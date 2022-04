Schuurbrand richt grote ravage aan in Barneveld: zeker een Opel oldtimer volledig uitgebrand

Aan de Wencopperweg in Barneveld is de brandweer vanochtend uitgerukt voor een uitslaande brand in een schuur. De politie heeft de omgeving voor enige tijd afgezet omdat er gasflessen in de schuur lagen opgeslagen. Inmiddels is de brand onder controle, maar de schade is groot.