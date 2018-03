SGP grootste partij in Ede, flinke winst voor GroenLinks

EDE - De SGP is de grootste partij geworden in Ede. De partij hield de winst die ze vier jaar geleden boekte vast. De ChristenUnie is sinds gisteren de tweede partij van Ede. Het CDA, tot vier jaar terug bijna altijd koploper, viel nu terug naar plaats drie op de voet gevolgd door GemeenteBelangen. Grote winnaar werd GroenLinks dat bijna 10 procent van de stemmen haalde, ongeveer twee keer zoveel als in 2014.

Onder het toeziend oog van Tweede Kamer fractievoorzitter Cees van der Staay haalde lijsttrekker Nico van der Poel bijna 17 procent van de stemmen binnen. ,,Natuurlijk ben ik tevreden. En dankbaar”, reageert Van der Poel. Waar hij zijn winst aan te danken had, durfde hij niet precies te zeggen. ,,We hebben de afgelopen periode niet in het college gezeten, maar we hebben onze standpunten wel steeds kunnen laten zien.” Daarnaast wijst hij op de campagne. ,,We hebben een goede campagne gevoerd. Ook de SGP-jongeren waren daar altijd bij. We waren erg zichtbaar.” Van der Poel mag als leider van de grootste partij een informateur aanwijzen die gaat werken aan een nieuwe coalitie. ,,Maar dat is voor later.”

ChristenUnie

De ChristenUnie steeg naar plek 2 in Ede, tot grote tevredenheid van lijsttrekker Cora Otter. ,,Ik ben heel tevreden”, zegt Otter. ,,De vorige keer hadden we al een record aantal stemmen en nu gaan we daar zelfs nog iets overheen. Geweldig, we zijn nog nooit zo groot geweest in Ede.” De ChristenUnie had in Leon Meijer wel een wethouder. ,,En die heeft het goed gedaan”, meent Otter. ,,Onder andere met food, duurzaamheid en jeugdzorg. We willen graag meedoen in een volgend college.”

Ellen Out, lijstaanvoerder van GroenLinks was natuurlijk zeer tevreden. De grote winnaar wilde ze zichzelf niet noemen. ,,Dan zouden we de grootste geworden moeten zijn, maar natuurlijk ben ik hartstikke blij met de uitslag. En heel erg mooi dat we nu vier zetels hebben gehaald.”Out geeft aan dat haar partij in het college wil komen. ,,Die verantwoordelijkheid willen we nemen.” De winst ziet Out deels als een landelijk effect. ,,Maar ik denk dat we de afgelopen jaren een constructieve oppositie hebben gevoerd, waarbij we best wat dingen hebben kunnen regelen. Dat betaalt zich nu ook uit denk ik. De mensen hebben vertrouwen in GroenLinks.”

Verliezer

De grote verliezer in Ede was de PvdA, dat nog maar een zetel overhoudt in de nieuwe raad. Dat waren er vier jaar geleden drie. Qua zetelverdeling veranderde er verder niet heel veel. SGP (7), CDA en ChristenUnie (6), GemeenteBelangen (5) en Burgerbelangen (2) bleven gelijk. GroenLinks steeg van 2 naar 4 zetels. D66 (3) verloor er een. VVD haalde er in 2014 4 en nu weer. In de tussentijd was Alexander Vos de Wael voor zichzelf begonnen. Hij haalde nu met Democratische Kiezers Ede een zetel. 65Plus, Evewicht en GBP bleven met lege handen staan.