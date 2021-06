Shoeby verovert de Vallei, winkels komen op ‘toplocaties’ in de centra

Terwijl veel winkeliers in deze coronatijd moeite hebben om het hoofd boven water te houden, breidt Shoeby het aantal winkels uit. De modeketen is al goed voor ruim tweehonderd vestigingen in Nederland, onder andere in Tiel, Rhenen en Bennekom. Er staan voor dit jaar alleen al drie nieuwe winkels gepland in het gebied tussen Arnhem en Utrecht.