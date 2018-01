Slachtoffer steekincident Wageningen: 'Al snel had ik een enorme hengst te pakken'

Kleis was aan het werk in de bibliotheek van het Forum-gebouw. ,,Ik zag twee jongens. Het leek of ze aan het stoeien waren. Maar al gauw zag ik dat het geen stoeien was. Ik ben ertussen gesprongen. Al gauw werd me duidelijk dat één van de twee hartstikke agressief was.’’

Hengst

In een flits zag Kleis dat de agressieveling iets in zijn handen had. ,,Wat het was, wist ik niet. Maar ik heb me altijd voorgenomen niet langs de kant te blijven staan bij een conflict. Nu had ik de kans om in te grijpen, dus dat heb ik gedaan. Al snel kreeg ik een ongelofelijke hengst van die vent en stond ik met twee handen vol bloed. Hij had me op mijn wenkbrauw geraakt met de vuist met daarin dat ding. De andere jongen kreeg een haal.’’