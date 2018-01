Slachtoffer steekpartij campus maakt het goed, oog niet beschadigd

'Vrijwillig Levenseinde' roept op tot steun voor Bennekommer die zijn moeder (99) hielp sterven

11:36 BENNEKOM - De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) doet zaterdag via paginagrote advertenties in dagbladen een oproep om Albert Heringa ,,een hart onder de riem te steken.’’ Eind van de maand bepaalt het gerechtshof in Den Bosch of hij wordt gestraft omdat hij zijn 99-jarige moeder hielp bij haar wens om te sterven.