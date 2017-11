Slachtoffer van botsing met lijnbus overleden

Het ongeluk gebeurde op het kruispunt waar de Mansholtlaan overgaat in de Dr. Willem Dreeslaan. De fietser en de bus staken kruislings over, waarbij de bus de fietser vol op de voorruit raakte.



De fietser is ter plaatse gereanimeerd, en vervolgens per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De weg was tijdelijk afgesloten in de richting van de A12.



De politie onderzoekt de precieze toedracht van het ongeval. Daarbij is ook de 39-jarige bestuurder van de bus gehoord.