Sloop dreigt voor Muur van Mussert in Lunteren

Volgens Zoon’s adviseur Ronald Busser is er al jarenlang discussie over de muur. ,,Als je het ding weghaalt, ben je van al die discussie af. De eigenaar van De Goudsberg exploiteert in recreatie, niet in een muur. Dat is geen verdienmodel.”



De ondernemer moet weten waar hij aan toe is, vindt Busser.

Opdracht

Vanuit de gemeente ligt er een duidelijk opdracht. ,,Zoons moet zijn park vernieuwen en er een vitaal vakantiepark van maken”, aldus Busser. De muur staat de eigenaar daarbij in de weg. Het kolossale bouwwerk, van vijf hectare groot, kost de ondernemer volgens zijn adviseur serieus geld. ,,Op deze plek kunnen tien à vijftien kavels komen voor vakantiebungalows.’’

Vanaf het spreekgestoelte op de muur hield NSB-leider Anton Mussert diverse toespraken tijdens de zogenoemde landdagen van de partij die heulde met Nazi-Duitsland. Dat gebeurde voorafgaand aan de Tweede Wereldoorlog.

Rijksmonument

Van diverse kanten is gepleit voor het behoud van de muur. Het Edese gemeentebestuur verzocht het rijk om van de muur een Rijksmonument te maken. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed doet momenteel een verkenning naar het herdenkingserfgoed. Hangende dat onderzoek wil het rijk geen beslissing nemen over de status van het complex.

Ook lokale erfgoedclubs maken zich bij monde van Jan Kijlstra al geruime tijd druk om de afbrokkeling van het complex op Camping de Goudsberg in Lunteren. Een monumentenstatus zou handvatten kunnen geven het bouwwerk op te knappen en te bewaren.

Op scherp zetten

De sloopmelding is niet enkel gedaan om de discussie op scherp te zetten, stelt Zoons. Busser heeft volgens hem al die tijd open gestaan voor ideeën om de muur te behouden. ,,Hij verleende alle medewerking. Zo is er onder meer gekeken of de muur toegevoegd kon worden aan de openbare ruimte.” De derde generatie Zoons staat aan het roer. ,,De muur is inmiddels groen en begroeid. In al die jaren is er geen beslissing gevallen. Politieke discussies prima, maar we moeten verder.’’

Jan Kijlstra, woordvoerder van de lokale erfgoedclubs, is teleurgesteld over de sloopmelding. ,,De muur moet blijven, het is een unieke plek om het verhaal van de geschiedenis te blijven vertellen.”

Zwarte piet

Kijlstra ziet de oplossing in het voorlopig aanwijzen van het complex als gemeentelijk monument. ,,Maar de gemeente Ede volgt in deze een geheel eigen koers. Voor niemand duidelijk. En dan krijg je deze situatie.” Kijlstra prijst de opstelling van Zoons. ,,Hij is altijd bereid geweest om te komen tot een oplossing. De zwarte piet ligt bij de gemeente.”