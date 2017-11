Toch weer tragisch ongeluk in het Edese buitengebied

HARSKAMP - Het dorp Harskamp zucht onder weer een dodelijk ongeval in het Edese buitengebied. Het slachtoffer was jong en er was drank in het spel. ,,We hebben hier genoeg ruimte, maar weinig controle. Dat is echt een probleem.’’

Op de plek des onheils is bijna niets meer te zien van het vreselijke ongeluk dat hier zaterdagavond plaats had.

Een 18-jarige botste met zijn brommobiel frontaal op een auto die werd bestuurd door een man van 21 uit Harskamp. Hij had drie keer de toegestane hoeveelheid alcohol gedronken. Dat meldt de politie zondagochtend.

Een 18-jarige Harskamper kwam om het leven. In de berm van de Edeseweg, ter hoogte van de Westenengweg, getuigen remsporen en wat losse auto-onderdelen van die tragische zaterdag. Verder is er niets. Geen bloemen of andere herinneringen. Maar in Harskamp is het ongeluk het gesprek van de dag.

Shock

,,Het dorp is in shock. Het ongeluk heeft grote impact’’, zegt Anton Brobbel Dorsman van cafetaria Brobbel in de Dorpsstraat. ,,Iedereen die je spreekt heeft het erover.’’ Dat er op de binnenwegen rond het dorp vaak hard wordt gereden, kan de snackbareigenaar beamen. ,,Vaak beginnen jongens in deze contreien al op jonge leeftijd met werken. Ze schaffen grote snelle auto's aan. We hebben hier genoeg ruimte, maar weinig controle. Dat is echt een probleem.’’



Brobbel Dorsman is aangesloten bij Harskamps Belang. Samen met de gemeente Ede heeft de dorpsvertegenwoordiging gezocht naar mogelijkheden om het rijden met drank op tegen te gaan. ,,Er wordt actief gecontroleerd, maar onze wijkagent moet in zijn eentje een gebied zo groot als Amsterdam zien te managen’’, schetst Brommel Dorsman het onbegonnen werk.

Impact

Ook in bakkerij Waal aan de Dorpsstraat is er maar één gespreksonderwerp. ,,Onze klanten zijn erg onder de indruk. Zo'n jonge jongen’’, zegt Nannie van Veldhuizen. Volgens de jonge winkelmedewerkster komen er vaker jongeren om door alcoholgebruik in het verkeer. ,,Een vriend van mij is ook op deze manier verongelukt. Ik ben daar toen enorm van geschrokken. Het heeft heel veel impact, maar je leeft na zoiets heftigs ook zo weer door. En nu gebeurt het weer.’’

Recent verbaasde politiechef Peter van den Berg zich nog over het gemak waarmee mensen met drank op achter het stuur stappen in de gemeente Ede. Twaalf mensen in een week pakte de politie toen op zonder er actief op te controleren. Allemaal met drank op achter het stuur.

Bidden

In de zondagse diensten van de kerkgemeenschappen in het dorp werd stilgestaan bij het ongeval op de Edeseweg. ,,De gastpredikant heeft voorbede gedaan voor beide families’’, zegt Jolanda Schreur, vrouw van dominee Schreur van de Hervormde gemeente. ,,Ik vond het persoonlijk heel aangrijpend om het in de kerk te horen benoemen.’’ Dominee Schreur preekte zondagavond in Harskamp en heeft ook voorbede gedaan voor de gezinnen van het slachtoffer en van de chauffeur. Na afloop was er een preekbespreking met jongeren. ,,Sommigen kenden de jongen uit hun klas. Het ongeluk heeft hen erg aangegrepen.’’



Een woordvoerder van de Oud Gereformeerde Gemeente Ede, waar de familie van de verongelukte jongen bij aangesloten is, wil op dit moment niks zeggen. ,,Dat ligt te gevoelig, het is allemaal zo teer.’’



In de plaatselijke Plus-supermarkt begon het personeel meteen over het ongeluk, zegt manager Aart Pater. ,,Ik heb ook veel klanten over dit verschrikkelijke ongeval horen praten.’’ Of er iets is te doen aan het voorkomen van dit soort ongelukken, vindt Pater moeilijk te zeggen. ,,Er was blijkbaar drank in het spel. Misschien dat we in de toekomst moeten verbieden om überhaupt met alcohol op in de auto te stappen.’’