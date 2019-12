Sneller op je plek in Nederland dankzij de hulp van het Expat Center in Wageningen

Voor het Edese content-productiebedrijf Lukkien is een uitdaging niet snel te klein. Toch blijkt het steeds lastiger om goede mensen te vinden voor het werk dat het bedrijf doet.



Toen een paar jaar geleden bleek dat de markt in Nederland te krap was, besloot het bedrijf de blik naar buiten te richten. ,,We hebben in het verleden wel geprobeerd projecten te outsourcen in andere landen. Maar dat werkte minder dan we hadden gedacht’’, zegt Chantal Bakkes, Talent Manager van Lukkien.



En dus besloot het bedrijf voor het eerst werknemers uit India, Bangladesh en Bosnië naar Nederland te halen. Solliciteren gebeurde via Skype. Daarna werd het Expat Center Food Valley in Wageningen aan de gang gezet om alle papieren te regelen.



,,Het is een hele operatie. Je bent in zo’n procedure toch al kritischer dan bij een reguliere sollicitatie.’’