Solide Hans uit Ede 'uiteraard' naar de finale van Heel Holland Bakt

Heel Holland BaktEDE - En zelfs 'saaie Hans' Spitsbaard uit Ede kwam even aan het wankelen in de halve finale van het tv-programma Heel Holland Bakt. Zijn 'taaie' Hongaarse Esterhazy taart was bepaald niet wat het had moeten zijn. Maar de boerenjongens-taart 'Ode aan André' bewees ook nu weer: Hans is een dijk van een bakker. Hij staat komende zondag uiteraard in de finale