Speelgoedbank Wageningen blijft bestaan: ‘Zonder hulp hadden we het niet gered’

Speelgoed­bank in Wageningen zoekt nog steeds nieuw onderkomen

2 juli WAGENINGEN - De Speelgoedbank Wageningen is nog steeds op zoek naar een nieuw pand om zijn activiteiten voort te zetten. Eind dit jaar moet de organisatie haar onderkomen aan de Tarthorst verlaten. ,,Als we eind september nog niets hebben, dan stoppen we ermee”, zegt Bert van de Weerd van de Speelgoedbank.