Speuren naar de restanten van het Wageningse kasteel, 350 jaar na het rampjaar

1672 was niet alleen een rampjaar voor Nederland maar betekende ook slecht nieuws voor het kasteel van Wageningen. Dat vertelde gids Leon Verdonk tijdens een van de rondwandelingen zondag in een speurtocht naar wat er van over is gebleven.

,,Toen de Fransen hier in Wageningen zaten en later weer wegtrokken, dwongen ze de bevolking om mee te helpen het kasteel te slopen.” Dat was om te voorkomen dat bij een volgende Franse poging om Wageningen te veroveren, het kasteel weer een sta in de weg zou zijn.

Op de plek van het kasteel staat nu het museum Casteelse Poort en het is geen toeval dat dat gebouw staat op de plek waar in het verleden de kasteelpoort was. Stukken van de kasteelmuur staan er nog in het nabijgelegen Torckpark en de fundamenten van sommige torens zijn nog goed te zien. Buiten het museum is op het wegdek met contouren van rode stenen te zien waar de muren liepen.

Zeldzaam kijkje in de gewelfkelder

Bijzonder voor de bezoekers zondag was dat de kruiskelder te bezichtigen was. De gewelfkelder uit 1526 hoorde bij het grotendeels verloren gegane kasteel Wageningen, dat over brouw-, opslag- en voorraadkelders beschikte. En normaal gesproken is die altijd dicht.

In 2011 werd het gewelf blootgelegd. Een jaar later is het officieel geopend na een uitgebreide restauratie. De ruimte wordt alleen bij bijzondere gelegenheden geopend voor het publiek.

Het is deze maand de maand van de geschiedenis en het Wageningse museum heeft nog tot 13 november een tentoonstelling lopen over Wageningen en het rampjaar 1672, onder de noemer Van kasteel tot Casteelse Poort. Meer informatie hier.