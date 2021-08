Spotters zien exotische, oranjerode ibis in Blauwe Kamer: ‘Beter kunnen bekijken dan jaren terug in Venezuela’

RHENEN - Een rode ibis struint door drassige polders en langs de oevers van de grote rivieren in deze regio. De exotische vogel met zijn fel oranjerood verenkleed is inmiddels gespot in Herwijnen, Wijk en Aalburg, Hardinxveld-Giessendam maar ook natuurgebied de Blauwe Kamer in Rhenen.

De afgelopen dagen zagen meerdere spotters de ibis in de Blauwe Kamer. Zo laten zij weten op waarneming.nl, de website waarop je natuurwaarnemingen kunt vastleggen.

Eén van hen fotografeerde de vogel er zondagmiddag. ‘Toch apart als ineens zo’n apparaat in je kijker door het beeld vliegt, deed bijna zeer aan mijn ogen. In in ieder geval beter kunnen bekijken dan jaren terug in Venezuela’, schrijft hij erbij.

Op zijn foto’s is te zien dat de ibis aan komt vliegen en neerstrijkt in het gras. ‘Kwam vanuit de ruigte ten oosten van de vogelhut en heeft ruim een kwartier druk gefoerageerd. Vloog om 13:29 op en naar noordwest, niet kunnen zien invallen. Vloog makkelijk en had in ieder geval op de tibia geen ringen.’

Herwijnen

Fotografe Adrie van Kuilenburg uit Herwijnen zag de exoot vorige week ineens bij haar in de uiterwaarden langs de Waaldijk lopen. Ze heeft haar camera altijd bij zich, waardoor ze de vogel wist vast te leggen terwijl die op zijn gemak naar voedsel zocht. ,,De uiterwaarden zijn nog drassig door het hoogwater vorig maand. Hierdoor vindt die rode ibis daar vast een lekker hapje.’’

Toch was zijn bezoek aan Herwijnen maar van korte duur. ,,Ik ben ‘s middags nog eens gaan kijken. En ook deze ochtend, opnieuw rond een uur of elf, het tijdstip dat ik hem dinsdag zag. Maar hij is nergens meer te bekennen.’’

Wijksche Waard

Eerder meldden vogelspotters via waarneming.nl dat zij een rode ibis zagen foerageren in polder Middenblok boven Hardinxveld-Giessendam en in de Wijksche Waard, gelegen langs de oever van de Afgedamde Maas bij Wijk en Aalburg. Hemelsbreed liggen de twee locaties maar een kilometer of vijf uit elkaar. Een afstand die de rode ibis gemakkelijk kan overbruggen.

Quote Die vogel moet wel ergens zijn ontsnapt Boswachter Thomas van der Es

Maar de kans is nihil dat die vogel naar het Nederlands rivierengebied is gevlogen vanuit noordelijk Latijns-Amerika waar hij in het wild leeft. De rode ibis is bovendien geen trekvogel. ,,Die vogel moet wel ergens zijn ontsnapt’’, zegt boswachter Thomas van der Es. ,,Dat is de enige verklaring voor zijn aanwezigheid. Aan voedsel heeft die rode ibis op dit moment geen gebrek. Er is genoeg voor hem te vinden langs de oevers van de rivier.’’

Hoe groot de overlevingskansen voor de vogel zijn, is moeilijk te zeggen. Door zijn opvallend oranjerode verenpak springt hij ook in het oog bij roofdieren.