Sprookjesachtige sfeer bij Statues by Night in Ede

Ede krijgt er in tien jaar maximaal 5.700 huizen bij

20:40 EDE - Veel mensen willen in Ede een huis kopen of huren. De meesten zijn inwoners van Ede, maar ook van buiten is Ede in trek. De kansen om een woning te vinden, stijgen de komende jaren. Met de provincie Gelderland is overeengekomen dat Ede tussen 2017 en 2027 maximaal 5.700 nieuwe huizen mag bouwen.