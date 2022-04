Staande ovatie voor Jezus Leeft in volle Cunerakerk

Tirza (6), zangeres in het koor, vat de musical kort samen: ,,Het gaat over Jezus die dood ging en daarna weer is opgestaan.” Liedjes en spel wisselen elkaar in het stuk in snel tempo af. Het publiek is doodstil als Senna (7) met prachtige stem het lied Hosanna zingt. Voor haar op de grond een grote stapel jassen. ‘Hosanna, hosanna, de Koning komt. Zwaai met je tak, leg je jas op de grond, hosanna, hosanna, de Koning komt’.

Maanden aan voorbereiding gingen vooraf aan de uitvoering. ,,Al in oktober zijn we begonnen om één keer in de week te oefenen”, vertelt Geertje Sibbing. Samen met twee andere vrijwilligers van de Protestantse Kerk in Rhenen startte ze twee jaar geleden de musicalgroep. ,,Omdat we alle drie van zingen, dansen en kinderen houden.” De spelers werden benaderd via de verschillende scholen in Rhenen. ,,Door corona moesten we al snel stoppen met repeteren, maar gelukkig kon het dit jaar wel door gaan.”