Steekpartij in Barneveld, klopjacht op verdachte

De politie is in het naastgelegen bos op landgoed De Schaffelaar op zoek naar een verdachte. Het landgoed en een deel van de straat is afgesloten voor onderzoek.



De steekpartij vond rond 18.45 uur plaats. Wat de aanleiding was en hoe het slachtoffer eraan toe is, is nog onduidelijk. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis overgebracht. Hoe het slachtoffer eraan toe is, is onduidelijk.



Veel mensen zouden getuige zijn geweest van het incident. De politie is bezig omstanders te verhoren.