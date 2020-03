Stoplichten kapot op kruising Barneveld: chaos en ongeluk

update Leiding­breu­ken in Rhenen: auto in sinkhole, nog tot in de avond lage waterdruk

1 maart RHENEN - Een ontspannende douche zat er in Rhenen even niet in. Honderden inwoners van het stadje hebben een groot deel van de zondag te kampen gehad met een lage waterdruk. Dit door een leidingbreuken aan de Teldersweg en de Achterbergsestraatweg. Er zakte zelfs een bestelwagen weg in een sinkhole.