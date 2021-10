Streep door traditionele sinterklaasintocht Ede vanwege oplopende coronacijfers

update | video Gewonde persoon die in woning Rhenen gevonden werd, is overleden in ziekenhuis

RHENEN - De ‘gewonde persoon’ die woensdagochtend werd gevonden in een woning aan de Engelenweide in Rhenen, is in het ziekenhuis overleden. Uit onderzoek blijkt dat er geen sprake is van een misdrijf, zo meldt de politie donderdag.

28 oktober