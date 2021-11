Student (23) filmde bloot meisje in kleedhok zwembad: ‘Waarom ik?’

Fietser (50) overleden na aanrijding, politie houdt automobi­list aan

TERSCHUUR - De fietser die eerder deze week werd aangereden door een auto in Terschuur bij Barneveld is aan zijn verwondingen overleden. Dat bevestigt de politie desgevraagd. Het slachtoffer is een man van 50 uit het nabijgelegen Zwartebroek. De bestuurder van de auto, een 33-jarige man zonder vast woonadres, is aangehouden als verdachte.

5 november