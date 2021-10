Stuifzandgebieden op de Veluwe gaan deels dicht voor het publiek: ‘Maar we plaatsen geen hekken’

,,Laat ik voorop stellen dat de Veluwe niet op slot gaat’’, zegt Gelders gedeputeerde Peter van ’t Hoog. ,,Op dit moment is 17 procent van de Veluwse natuur niet toegankelijk voor het publiek. Dat percentage blijft gelijk. Wel wordt de toegang tot de zandverstuivingen een aantal maanden per jaar beperkt. Maar het gaat hierbij dus om een klein deel van deze gebieden: ze gaan niet volledig op slot.’’

In samenspraak met gebiedseigenaren treft de provincie Gelderland de komende jaren in de hele Veluwse natuur maatregelen, variërend van het afsluiten of verleggen van wandel- en fietspaden tot het verplaatsen of opheffen van parkeerplaatsen. Ook wordt de toegang tot de stuifzandgebieden beperkt.