Tarek in ontroerende theereclame: 'Mag ik bij jullie team?'

Val geplaatst in strijd tegen vliegenplaag op Markt Wageningen

7:49 WAGENINGEN - In de strijd tegen de al jaren aanhoudende vliegenplaag op de Wageningse Markt is afgelopen weekeinde een val geplaatst. Door de dieren te vangen, hopen de onderzoekers eindelijk te achterhalen waar de vliegen vandaan komen waar de horeca op het plein al jaren last van heeft.