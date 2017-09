'Taxibedrijf veroorzaakt opzettelijk chaos in schoolvervoer Vallei'

Met die snoeiharde beschuldigingen haalt rittencentrale Transvision uit Capelle aan den IJssel keihard uit naar de vervoerders en naar opdrachtgever Regio FoodValley. Het regioverband regelt met ingang van dit schooljaar het leerlingenvervoer voor onder meer Ede, Renswoude, en Barneveld. Transvision vindt dat er sprake is van een ‘treurige belangenstrijd’ over de rug van kwetsbare kinderen.

Distantiëren

Regio FoodValley distantieert zich nadrukkelijk van de gedane uitspraken. De resultaten van een evaluatie en onafhankelijk onderzoek zijn nog niet bekend, schrijft het regioverband in een reactie. Het is volgens Regio Foodvalley onfatsoenlijk dit soort uitingen richting derden te doen over een opdrachtgever of samenwerkingspartij. Het leerlingenvervoer en het belang van de leerlingen is er bovenal hiermee niet gediend, meent ze.

Totale mislukking

Transvision is een zogeheten regievoerder, een centrale vanwaaruit ritten van taxibedrijven door het hele land worden aangestuurd. Dat deed het bedrijf al sinds 1 januari 2017 voor De Valleihopper voor senioren en mindervaliden en sinds 1 augustus ook voor scholieren, waar ze in Wageningen al ervaring mee opdeed. Het schoolvervoer verliep de eerste dagen na de zomervakantie, zelfs in Wageningen, chaotisch. Honderden leerlingen werden niet of veel te laat opgehaald en thuisgebracht.

,,In het grote vingerwijzen kreeg Transvision de schuld’’, laat directeur René van der Veer weten in een persbericht. ,,Nu de stofwolken zijn neergedaald blijkt uit de verzamelde gegevens dat vervoerders willens en wetens hebben aangestuurd op een totale mislukking.’’

'Stuitend'

Hij noemt het ‘stuitend’ dat de taxibedrijven niet wilden meewerken, al voordat het regiemodel werd ingevoerd. Het is volgens Van der Veer algemeen bekend dat taxibedrijven bedenkingen hebben bij dit model, omdat ze de grip op hun eigen bedrijfsvoering niet willen verliezen. Toch is dit model voor vervoersadviesbureau Forseti in veel gemeenten aanbevolen en ook uitgevoerd.

Ook de conclusie van taxibedrijf Noot/Gomes dat het allemaal zou liggen aan het softwarepakket van Transvision kraakt de directeur tot de grond toe af. Het is niet alleen een ongefundeerde aanname zonder enig onderzoek, maar ook het belang dat Noot heeft in een softwarebedrijf speelt hier op, stelt de directeur.

De Regio FoodValley krijgt ook onder uit de zak. Directeur Gert Boeve heeft volgens Transvision buiten haar medeweten om afgesproken met vervoerders dat zij hun plannen aan hem verstrekken. Een paar dagen later roept hij op tot een gezamenlijke aanpak van het probleem. ,,De vraag is of je nog wel commitment voor een gezamenlijk plan kan verwachten als de opdrachtgever vooraf de ruimte biedt om het niet te doen’’, aldus Van der Veer.

Onmogelijk

Boeve heeft het Transvision feitelijk onmogelijk gemaakt de planning van ritten over te nemen, door haar buiten het overleg met de vervoerders en buiten de klachtenafhandeling te houden. ,,Foodvalley weigert Transvision informatie te verstrekken of de vervoerders de planning volgens afspraak te laten uitvoeren. Zodoende maakt Foodvalley Transvision het werken onmogelijk.’’ Waarom Foodvalley vervoeders hun gang liet gaan, is Van der Veer een raadsel.

Ten slotte moet ook de politiek het ontgelden. Dat die al na drie dagen het gekozen model ter discussie stelt, toont volgens Transvision aaan het de ‘opzet om dit te frustreren kennelijk slaagt’. Foodvalley had zich moeten realiseren dat ze geen kwaliteit moet verwachten met een aanbesteding met een selectiemethode die leidt tot een heel lage prijs, is de laatste sneer van Transvision.

Tussenoplossing