Tbs met dwangverpleging voor brandstichting in Wageningse zorgboerderij

Thijs (4) kan na een jaar eindelijk weer zwemmen, Schatei­land bij strand Zeumeren zondag weer open

3 juni ZEUMEREN/EDE - Het is inmiddels een jaar geleden dat het bedrijf achter alle recreatie bij plas Zeumeren failliet ging. Inmiddels is er een nieuwe eigenaar en gaat het recreatieseizoen in Voorthuizen gewoon weer van start. Sommige strandgangers hadden niet eens door dat dit alles gaande was. ‘Wat? Failliet?’