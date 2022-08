Tegemoetkoming in contributiekosten moet helpen meer vluchtelingen te laten sporten

EDE - Sportverenigingen en commerciële sportaanbieders kunnen in de gemeente Ede een tegemoetkoming krijgen in de contributiekosten voor vluchtelingen, die willen sporten en bewegen.

Voor elk lidmaatschap is een vergoeding van maximaal 25 euro per maand beschikbaar. Vooralsnog geldt die regeling, een voortvloeisel uit het Lokaal Sportakkoord Ede, tot uiterlijk 31 december 2022. Er is maximaal 15.000 euro beschikbaar, meldt Sportservice De Vallei.

,,De regeling is in het leven geroepen om sporten bereikbaar te maken voor het grote aantal vluchtelingen dat de afgelopen half jaar naar Nederland en ook Ede is gekomen”, zegt Joost Gerrits van Sportservice. ,,Het gaat om mensen die nog in de asielprocedure zitten en geen status hebben. Zij kunnen geen beroep doen op andere voorzieningen.”

‘Sport biedt vaak sociaal netwerk’

Gerrits constateert dat veel sportverenigingen de voorbije maanden ruimte hebben geboden om nieuwe vluchtelingen, veelal uit Oekraïne, onderdak te bieden en zo te laten sporten. ,,Dat geldt voor voetbalclubs en andere takken van sport. Maar ook voor commerciële aanbieders, zoals de judoclub en de sportschool. Sport biedt vaak een sociaal netwerk. Dat geldt voor kinderen, maar net zo goed voor volwassenen.”

Gerrits verwijst naar ervaringen die een jaar geleden zijn opgedaan toen in op de legerbasis in Harskamp honderden Afghaanse vluchtelingen werden opgevangen. ,,We zagen destijds hoe snel initiatieven om te zaalvoetballen en te volleyballen in sporthal De Spil in het dorp een succes waren. Harskampers en Afghaanse vluchtelingen deden enthousiast mee. De sporthal werd door de gemeente gratis ter beschikking gesteld.”

Start competitieseizoen

Het nieuwe competitieseizoen voor veel sportclubs nadert met rasse schreden. Gerrits hoopt met de tegemoetkoming in de contributiekosten de drempel te verlagen en zoveel vluchtelingen aan het sporten te krijgen bij de vele sportaanbieders in Ede. ,,Later dit jaar bekijken we dan of de regeling in 2023 een vervolg krijgt en in welke vorm”, zegt Gerrits.