‘Tegenstanders wilden na de wedstrijd met mij op de foto’; Hans is 80 jaar en speelt nog steeds rugby

Boodschap Veenendaal aan provincie: geen plek voor windmolen op ons grondge­bied

In Veenendaal is geen plek voor windmolens. Dat heeft de gemeente nog een keer laten weten aan de provincie Utrecht, die van de gemeenten plannen voor zestig windmolens wilde hebben. Ook Rhenen heeft gemeld dat windmolens op haar grondgebied niet erg realistisch is.

7:00