The Voice Kids-winnaar Lucas van Roekel (17) naar Londense zangschool

BLOG Oeps, nu ben ik raadslid

2 april Ze moeten er vast zijn. Ergens in ons gebied. Misschien de nummer 4 op de lijst van GroenLinks in Ede, of de jonge telg van de Telgen uit Lunteren die met voorkeurstemmen in de raad kwam. Misschien was het wel een van de leden van Connect in Wageningen. Een van hen moet de gedachte gehad hebben: oeps, nu ben ik raadslid.