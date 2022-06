Theatervoorstelling over Helene Kröller-Müller laat vrouw met twee gezichten zien

Het leven van Helene Kröller-Müller staat centraal in de voorstelling Waar ik mijn hart aan ophang van muziektheater De Plaats. Jachthuis Sint Hubertus, het door Berlage ontworpen buitenhuis van de familie Kröller-Müller, dient als decor voor de voorstellingen die van 15 tot met 26 juni worden opgevoerd in Nationaal Park de Hoge Veluwe.

,,We maken altijd muziektheater op locatie en de Veluwe stond al jaren op ons verlanglijstje. Het 100-jarige bestaan van het jachthuis in 2020 vonden we een mooie aanleiding voor een voorstelling. Omdat corona tussendoor kwam, kunnen we deze nu pas opvoeren”, legt artistiek leider Lise-Lott Kok van het Arnhemse gezelschap De Plaats uit.

Het Jachthuis is onlosmakelijk verbonden met Helene Kröller-Müller, dus werd al snel besloten om de voorstelling om haar te laten draaien. ,,Het fascinerende aan haar is dat zij een heel ambitieuze vrouw was. Er werd van haar verwacht dat ze een soort salondame zou zijn die feesten en partijen organiseerde, maar dat wilde ze helemaal niet. Ze wilde een kunstschat aan de wereld nalaten.”

Ambities volgen

De voorstelling, die wordt opgevoerd door vijf acteurs, twee muzikanten, twee dansers en een koor, legt echter ook een andere kant van Helene bloot. ,,Sociale contacten gingen haar niet makkelijk af en met haar familie had ze een moeilijke band. Haar kinderen voldeden niet aan haar verwachtingen. Doordat ze zich zo op het museum stortte, vervreemdde ze steeds meer van de wereld om haar heen. Op een gegeven moment praatte Helene bijna alleen nog maar met haar schilderijen.”

Lise-Lott Kok hoopt dat het verhaal van Helene de bezoekers raakt. ,,Het zou mooi zijn als het publiek na afloop nadenkt over de thema’s uit de voorstelling, zoals je ambities volgen en dwars door alles heen jouw eigen pad bewandelen. Kan werk en gezin samen gaan in deze tijd? Het is Helene gelukt om van betekenis te zijn, maar daar heeft ze een hoge prijs voor betaald.”