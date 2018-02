Tieners ontvoeren 14-jarige en blazen rook in kofferbak: 'We zijn in Auschwitz beland'

VIDEO SGP houdt woord

10:15 Piet van Leeuwen is al twintig jaar politiek actief voor zijn SGP. Als wethouder en gemeenteraadslid in Rhenen en statenlid in Utrecht: ,,En met volle overtuiging. De SGP is een partij die woord houdt, daar kunnen onze kiezers van op aan. Ik houd daar zelf ook van. Ik fungeer nu als lijstduwer in Rhenen, op de dag van de verkiezingen word ik 65 jaar en dan ga ik het iets rustiger aandoen. Ik heb vertrouwen in onze mensen. Ik blijf wel actief voor de SGP in de provincie. Waar ik blij mee ben? Dat we met succes hebben gestreden voor een scootmobielpad langs de Grift in Achterberg. Ik weet dat wij daar mensen mee blij hebben gemaakt.''