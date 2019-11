Tientallen boeren de straat op tegen dierenactivisten in Voorthuizen

Artsen weten te weinig van ‘doodsoor­zaak nummer 1': roep om voedings­les voor medische studenten

6:45 WAGENINGEN - Artsen in spé krijgen te weinig les over voeding. En dat terwijl met elf miljoen doden per jaar wereldwijd slechte voeding doodsoorzaak nummer 1 is, zegt Gert Jan Hiddink.